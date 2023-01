Pd, Di Lorenzo: "A Castel di Lama vogliamo tornare a vincere"

Archiviate le feste ci si prepara alle amministrative della primavera. A Castel di Lama tutto può ancora succedere, l’unica cosa certa che sempre più forze chiedono un rinnovamento. Ne parliamo con un’esponente del Pd provinciale.

Di Lorenzo, lei si pone sulla stessa linea del segretario del Pd di Castel di Lama Stefano Falcioni, a capo di un rinnovamento del Pd locale. Da dove parte questo progetto e dove vi porterà?

"Parto dalle elezioni del 25 settembre, che hanno segnato la più grande sconfitta, definirei storica del Pd, e hanno consegnato il nostro paese alla destra destra di Fratelli d’Italia e Lega. Su questa è mancata una benché minima riflessione del nostro partito e sembra di vivere uno stato confusionale, dove il problema sembrerebbe essere solo sui nomi dei candidati alla carica di segretari nazionale. Credo che noi del Pd dobbiamo vestirci di tanta umiltà, dobbiamo a Castel di Lama confrontarci con tutte le forze progressiste e di centro sinistra, nessuna esclusa. La chiusura alle forze politiche del territorio indica non la nostra forza, ma il limite e la debolezza del Pd. Condivido la linea del segretario perché è la stessa con cui l’abbiamo eletto al congresso e che io in qualità di membro del direttivo ho sempre sostenuto. Se ci sono delle legittime diversità, qualora queste dovessero essere maggioranza occorrerebbe un nuovo congresso, per questo la sottoscritta prosegue con coerenza sulla linea politica del segretario Falcioni".

Tra i vostri principali obiettivi c’è proprio quello di aprire una discussione pubblica e partecipata sulla politica.

"Il Pd di Castel di Lama vuole tornare a vincere, tornare a governare la città costruire una nuova classe dirigente. Per fare questo occorre ricostruire un nuovo grande partito che affonda le proprie radici nella storia della nostra comunità, ma nello stesso tempo cambiare metodi e merito, tale da rappresentare un nuovo modo di fare politica per affrontare i problemi di Castel di Lama. Non rinnego il passato, ma bisogna vivere di futuro, se questo non avviene continueremo ad inanellare sconfitte".

Lei si sente la Schlein di Castel di Lama?

"No, il paragone mi sembra improprio per ruolo e rappresentanza. Io mi sento me stessa e rispondo alle sue domande per rispetto di chi mi ha sostenuto nelle elezioni del 2018 e non sono pochi. Sosterrò la mozione di Schlein perché condivido ciò che sta portando avanti come l’introduzione del salario minimo, come dice la Schlein’ lavoro e povero’ non devono più stare nella stessa frase, la Schlein mette al centro dell’impianto politico la questione ecologica e ambientale".

Maria Grazia Lappa