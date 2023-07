Pd, "Niente firma all'accordo sull'ospedale di Ascoli"

Niente firma all’accordo sull’ospedale: è questa la richiesta che la direzione provinciale del Pd ha inviato al presidente della provincia Sergio Loggi, per fare in modo che l’iter di progettazione e pianificazione del futuro nosocomio rivierasco passi attraverso i dovuti canali istituzionali e non per una stipula che di fatto non specifica alcun dettaglio sulla struttura e sul suo contenuto. La riunione dell’organo di partito, avvenuta a inizio settimana, è stata occasione per delineare le necessità da integrare nel bilancio di Palazzo San Filippo, inserito nell’ordine del giorno del prossimo consiglio. Fra i tanti temi toccati figurano quelli di natura prettamente economica ed organizzativa: la federazione provinciale del Pd infatti chiede anche una riorganizzazione della macchina amministrativa per la migliore programmazione dei servizi al cittadino. Infine, però, i democrat ci vanno giù pesante sul tema sanitario, mettendo in chiaro che la richiesta di sottoscrizione dell’accordo sull’ospedale, formulato da Palazzo Raffaello, risulterebbe politicamente inaccettabile. Soprattutto perché, ricorda la direzione provinciale del partito, questa svolta non sarebbe stata preceduta da alcuna riunione con i sindaci del territorio, in un ambito che invece richiede il massimo coinvolgimento di tutti gli attori coinvolti. Il Pd quindi ritiene che la sottoscrizione del documento sia pleonastica e inefficace e, in ragione di ciò, invita il presidente Loggi a non firmarlo. Il vertice della provincia, dopo la presentazione del Piano sociosanitario regionale, sottolineò l’importanza di riunire i sindaci nell’apposita conferenza, cosa peraltro ribadita, pochi giorni fa, dalla consigliera regionale Anna Casini, che ha anche fatto notare come i 400mila euro stanziati dalla regione per stendere il piano di fattibilità dell’ospedale siano insufficienti. La replica della maggioranza non si è fatta attendere, con il consigliere Andrea Assenti che ha messo in chiaro come Palazzo Raffaello stia per aggiungere 3 milioni allo stanziamento iniziale, per redigere direttamente la progettazione tecnico-economica della struttura.