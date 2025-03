Pedagogia e sviluppo personale, ecco un volume per orientarsi

Un libro per orientarsi nell’universo della pedagogia e dello sviluppo personale, attraverso strumenti concreti per trasformare sogni e aspirazioni in percorsi realizzabili. L’ultima opera dell’ascolano Cristian Flaiani, realizzata in collaborazione con Gina Di Pietro ed edita da Aletti Editore, si intitola ’Ci orientiamo con le stelle. Per una pedagogia del desiderio e della progettualità’ e sarà disponibile da venerdì 28 marzo.

"Il titolo – ha spiegato l’autore Cristian Flaiani – nasce da una metafora che richiama la missione Endurance di Ernest Shackleton. Quando la nave rimase intrappolata nei ghiacci antartici e poi distrutta, Shackleton e il suo equipaggio si trovarono in una situazione disperata, riuscendo a salvarsi grazie alla loro straordinaria capacità di orientarsi. In particolare, dovettero affrontare l’oceano più pericoloso del mondo a bordo di una piccola scialuppa di legno, contando unicamente sulla loro abilità di leggere il cielo. Questa impresa rappresenta un modello perfetto per descrivere la crescita personale e l’orientamento: nella vita, proprio come nell’oceano in tempesta, ci troviamo spesso senza mappe, costretti a navigare in acque sconosciute. È in quei momenti che diventa fondamentale guardare alle nostre stelle interiori, i desideri più profondi, le passioni autentiche e i valori personali, per trovare la nostra direzione".

Flaiani ha poi aggiunto: "Il libro mette in evidenza come l’orientamento non sia solo un momento decisionale in alcune fasi della vita, come la scelta della scuola o della professione, ma un processo continuo. Da un lato troviamo la pedagogia del desiderio, che sottolinea l’importanza di educare le persone a riconoscere, ascoltare e dare valore ai propri sogni e aspirazioni; dall’altro, il libro sviluppa il concetto di pedagogia della progettualità, l’elemento che rende possibile la trasformazione dei sogni in realtà. Non basta desiderare, serve anche costruire un percorso concreto, dotarsi di strumenti, strategie e competenze che permettano di dare forma ai propri obiettivi, sia in ambito personale che professionale. In un mondo in cui è facile sentirsi smarriti, ’Ci orientiamo con le stelle’ aiuta a trovare la propria rotta, a risvegliare i desideri e a trasformarli in realtà".