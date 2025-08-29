Pedalando tra natura e innovazione. La ciclovia del Tesino prende forma

Verso la conclusione i lavori di realizzazione del primo stralcio della ciclovia del Tesino finanziata dalla Regione Marche. Progettazione e lavori per 300mila euro, iniziati circa due anni fa e che saranno completati verso la fine di settembre. Il manto stradale, già preparato, sarà di asfalto depolverizzato al fine di dare maggiore resistenza, ma con minore impatto ambientale. Intanto sono state montate le protezioni laterali una staccionata di corten, così come approvato dagli enti sovraordinati alla esecuzione dei lavori. Il prossimo passo sarà il montaggio della pensilina fotovoltaica con stalli e colonnina per la manutenzione delle biciclette. Il costo complessivo dell’opera sarà di 25.803 euro iva inclusa, che sarà installata nella zona del parco ciclistico Calise nel punto in cui la ciclovia del Tesino si congiunge alla pista ciclistica del Tesino Village, che sarà fornita da Giocarredo srl di San Benedetto.

"Montata la pensilina e completato il manto stradale, la pista sarà terminata – afferma il direttore dei lavori architetto Bernardino Novelli – A quel punto mancano da sistemare alcuni cartelli stradali e la pista potrà essere aperta. Ipotizziamo per la fine di settembre". Circa il proseguimento dell’opera che da Grottammare dovrà raggiungere il comune di Rotella, attraverso 9 Comuni, al momento non è dato sapere. La Regione ha previsto lo stanziamento di 2 milioni e 400mila euro, da realizzare per stralci, ma al momento non si ha notizia di nuovi finanziamenti per avanzare verso ovest. Probabilmente si dovrà attendere l’elezione del nuovo governo regionale, anche se i tecnici negli uffici preposti sono sempre gli stessi, ma molto dipenderà dalla sensibilità politica. La speranza è che per dare seguito alla ciclovia si cerchi di accelerare i tempi, dopo gli scogli del tratto iniziale, dovuti al superamento del ponte delle Ferrovie dello Stato.

Marcello Iezzi