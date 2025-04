Pedalata per Mario Marozzi

Un’iniziativa per ricordare Mario Marozzi e per scoprire in bicicletta la storia e l’architettura dei ponti ascolani. Mario Marozzi infaticabile promotore di tantissime iniziative tra cui la ‘Festa dei Fiori’ al quartiere Tofare e gestore per tanti anni del Bar dell’Annunziata. Mario Marozzi era Ascoli, amava la Quintana e il Carnevale e naturalmente l’Ascoli Calcio e lo si vedeva sempre in giro con la sua bicicletta. Per questo domenica 27 aprile alle 9.40, da piazza del Popolo, partirà la pedalata cittadina di 18 chilometri, per adulti e bambini, che si concluderà con un rinfresco per tutti i partecipanti (gradita la prenotazione). A seguito del lutto nazionale proclamato per la scomparsa del Sommo Pontefice Francesco, invece, è stato annullato l’appuntamento collegato, inizialmente in programma sabato 26 alla Bottega del Terzo Settore. "Sarà una bella occasione – ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti – per conoscere alcune curiosità sui nostri meravigliosi ponti e per ricordare il nostro concittadino Mario Marozzi". L’assessore all’Ambiente, Attilio Lattanzi, ha aggiunto: "Come Amministrazione siamo a lavoro costantemente per implementare la rete ciclabile cittadina". L’assessore ai Servizi sociali, Massimiliano Brugni, ha concluso: "Un appuntamento molto interessante che ci permetterà di unire il ricordo di Mario Marozzi a un tema importante per la salute e il benessere dei cittadini, come quello della mobilità dolce".

Valerio Rosa