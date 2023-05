Pedale Rossoblu, inizio stagione da incorniciare

Inizio di stagione da incorniciare per la società ciclistica Pedale Rossoblù di San Benedetto, nella categoria esordienti. Andrea Gabriele Alesiani ha collezionato tre vittorie nelle prime quattro gare e un 5 piazzamento nel 76esimo Gran Premio Liberazione, a Roma. Nella festa del primo Maggio, a Guarenna di Casoli, sotto un’incessante pioggia, con un percorso tecnico e salite severe, a 2 giri dalla fine Alesiani ha sferrato l’ennesimo attacco in salita staccando tutti, guadagnando 20 secondi che ha difeso fino al traguardo. Una gara vinta di forza, di testa e coraggio. Dopo i piazzamenti della passata stagione, il 2023 è iniziata nel migliore dei modi,. Quella del Pedale Rossoblù è una formazione forte di atleti come Emanuele Morganti sempre nel vivo delle gare; Stefano Maria Alessiani ed Erik Salladini sempre nei primi dieci. Molto combattivi, seppur ancora a secco di risultati, Giorgio Mattoni e Antonio Santuomo. Il Pedale Rossoblù è una società ciclistica che sta ben lavorando sia con i più piccoli nella categoria giovanissimi, sia con i più grandi nella categoria juniores. Attiva anche nelle scuole portando il ciclismo come sport e con lezioni in aula sulla sicurezza in strada con la bicicletta.