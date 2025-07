Pediatria del Mazzoni. Una nuova culla simula la pancia della mamma

Magazzini Gabrielli ha donato una culla termica di ultima generazione al reparto di pediatria e neonatologia dell’ospedale Mazzoni. Il dispositivo è progettato per simulare le condizioni del grembo materno, grazie a un sofisticato sistema di termoregolazione e monitoraggio continuo dei parametri vitali, offrendo il massimo supporto a neonati prematuri o affetti da patologie. "Questa incubatrice è uno strumento di altissima qualità, già operativo in reparto – ha detto Ermano Ruffini, primario di Pediatria -. E’ dotato di serie di servo controlli temperatura umidità, ha una doppia campana, una doppia parete che non permette dispersioni di calore; ha una serie di accessori che facilitano anche l’utilizzo da parte del personale, tipo il carrello all’altezza variabile elettrico, display colorati che permettono anche di monitoraggio più facile dei parametri di quei neonati che per la prematurità oppure per particolari patologie necessitano di un periodo in un ambiente protetto come quello neonatale. E’ un miglioramento tecnologico per il reparto di neonatologia che ci favorisce la cura di questi neonati nel momento più delicato e cruciale della vita" ha aggiunto Ruffini. "Ringrazio la famiglia Gabrielli per l’ennesima dimostrazione di sensibilità – ha dichiarato Antonello Maraldo, direttore generale dell’AST di Ascoli –. Il contributo delle imprese del territorio è fondamentale per mantenere alti i nostri standard di cura, soprattutto per i pazienti più fragili". Laura Gabrielli, presidente dell’azienda, ha ricordato l’importanza delle radici locali: "Siamo nati qui, ad Ascoli. Oggi operiamo in cinque regioni, ma il nostro cuore resta in questo territorio. Donare quest’incubatrice – ha detto - significa sostenere la vita fin dai primi istanti, accanto alle mamme, ai bambini e agli operatori sanitari. È un gesto che unisce responsabilità sociale, fiducia nella sanità pubblica e amore per la nostra comunità". Barbara Gabrielli, direttrice della comunicazione del gruppo ha aggiunto che "questa donazione è nata da una semplice richiesta di partecipare a una cena di beneficenza. Invece, abbiamo deciso di rispondere con un’azione concreta. Negli ultimi anni abbiamo sostenuto numerosi progetti rivolti a mamme e bambini, dalla cromoterapia ai disturbi alimentari, fino alla strumentazione ostetrica. Il nostro impegno per la salute del territorio è costante, concreto e mirato".

