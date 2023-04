Pedone investito in via Mare

L’Eliambulanza, per fortuna, non è servita, altrimenti sarebbe stato un problema nell’accelerare il soccorso del paziente rimasto coinvolto in un incidente stradale a Porto d’Ascoli, poiché il velivolo, durante le procedure del decollo dalla piazzola di zona Ragnola, ha evidenziato un’anomalia tecnica che ne ha ritardato la partenza. Il mezzo di soccorso era stato chiamato per soccorrere A. S. cittadino straniero di 54 anni investito in via Mare a Porto d’Ascoli da una Volkswagen Polo. L’automobilista, verso le 8,30 di ieri, si stava dirigendo verso est quando ha urtato l’uomo che è caduto rimanendo ferito. Le sue condizioni, per fortuna, non sono risultate preoccupanti per cui l’equipaggio della Potes-118 l’ha trasportato direttamente al Pronto soccorso di San Benedetto e l’Eliambulanza, che nel frattempo era stata inviata a San Benedetto, risolto il problema, è ripartita alla volta di Ancona. Per i rilievi di legge è intervenuta la polizia locale. Sempre a Porto d’Ascoli, nel pomeriggio inoltrato di giovedì vi è stato uno scontro fra uno scooterista ed un automobilista che si è momentaneamente allontanato dal luogo del sinistro. L’uomo sullo scooter è stato trasportato al Pronto soccorso per accertamenti, mentre la polizia municipale ha eseguito i rilievi di legge.

ma.ie.