Pedoni travolti a Monticelli. Era ubriaco al volante,. Funari in aula: "Chiedo scusa"

"Chiedo scusa per quello che è successo". Stefano Funari ha preso la parola ieri nell’udienza del procedimento penale che lo vede imputato per aver causato la sera del 24 dicembre scorso un gravissimo incidente stradale in via del Platani a Monticelli. Dopo aver respinto la richiesta di patteggiamento a 4 anni e 4 mesi di reclusione, stante anche il parere negativo della Procura, il giudice delle udienze preliminari ha ammesso Funari al processo con rito abbreviato che il suo legale, avvocato Paolo Alessandrini, ha condizionato alla produzione di documentazione attestante il fatto che, al di là della condotta del suo assistito, alla guida ubriaco della sua auto, quella sera nel punto dell’incidente la visibilità era limitata anche per un lampione dell’illuminazione pubblica non funzionante. Funari è accusato di omissione di soccorso, lesioni gravissime causate alle vittime e guida in stato di ebbrezza. La 33enne Dania Moretti è ancora in coma, ricoverata in una struttura sanitaria. Meno gravi le conseguenze per il ragazzo 30enne che era con lei. Rispettivamente assistiti dalle avvocatesse Saveria Tarquini e Tatiana Traini, entrambi sono parte civile nel processo a carico di Funari. Le due penaliste hanno prodotto ieri copiosa documentazione clinica. Particolarmente grave quella della ragazza che purtroppo non ha mai ripreso conoscenza da quella maledetta sera ed è ricoverata in una struttura sanitaria. La perizia svolta dall’ingegner Andrea Violoni è giunta alla conclusione che "da un punto di vista tecnico il nesso di causa dell’evento risulta individuabile nella esclusiva condotta in capo all’indagato, il quale non curante del proprio stato psicofisico alterato, derivante dall’elevata assunzione di alcol, con un tasso rilevato pari a 2,5 grammi per litro di sangue, si metteva ugualmente alla guida del veicolo Toyota Yaris investendo i due pedoni che stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali e nessuna colpa può essere attribuita a loro". Il perito ha tenuto conto dello stato dei luoghi, della visibilità, dei danni riportati dalla Toyota Yaris guidata dal giovane ascolano Stefano Funari e delle conseguenze riportare dai due ragazzi investiti. Secondo il perito, l’auto percorreva via de Platani a 60 km/h, mentre il limite in quel punto è di 50 Km/h.

Peppe Ercoli