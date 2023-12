Pedro Mendes il miglior giocatore: tre gol pesantissimi

E’ sicuramente l’attaccante Pedro Mendes il miglior calciatore bianconero del 2023. Suoi i tre pesantissimi gol salvezza della scorsa stagione: a Modena il 1 marzo su assist di Samuel Giovane per la vittoria in trasferta per 1-0, suo il gol del momentaneo pareggio in casa contro il Brescia il 1 aprile su assist di Francesco Forte; e infine suo anche primo gol al Pisa su cross di Fabrizio Caligara il 22 aprile nella vittoria per 2-1. Tre gol da nove punti decisivi per la salvezza. Il ventiquattrenne attaccante portoghese è però anche il miglior calciatore bianconero di questo girone d’andata. Ha giocato tutte le 19 gare di campionato (di cui 17 da titolare) e un’oretta del match di Coppa Italia contro il Verona allo stadio ’Bentegodi’ dove conquistò un calcio di rigore. Al suo attivo anche 2 assist (per Fabrizio Caligara in Ascoli-Parma 1-3 e per Giuseppe Bellusci in Ascoli-Spezia 1-2) e ben 7 reti: doppiette contro Feralpisalò e Ternana e centri nelle gare con Sudtirol, Reggiana e Catanzaro. Attualmente occupa la quarta posizione nella classifica marcatori di Serie B.