Pedro Mendes, stagione finita: si deve operare

Purtroppo non ci sono buone notizie sulle condizioni dell’attaccante portoghese Pedro Mendes. Il centravanti dell’Ascoli infortunatosi nel corso del match contro la Reggiana e che ha stretto i denti fino alla fine perché Mister Castori aveva esaurito i cambi, dovrà operarsi e per lui il campionato è finito in anticipo. Il miglior realizzatore della squadra con undici reti di cui quattro su rigore, non potrà quindi continuare a dare il suo contributo per aiutare l’Ascoli a conquistare la salvezza. Mendes si opererà probabilmente a Barcellona dove poi rimarrà anche per la successiva fase di riabilitazione per poi tornare a luglio in Italia per il prossimo raduno precampionato. Il portoghese è legato all’Ascoli fino al 30 giugno 2025 e ha quindi un altro anno di contratto. Il ventiquattrenne lunedì si era sottoposto agli esami specialistici per valutare l’entità del suo infortunio e il responso era già stato preoccupante: "A seguito dell’infortunio riportato domenica 3 marzo nel corso della partita con la Reggiana – aveva scritto la società di corso Vittorio in una nota ufficiale – l’attaccante Pedro Mendes si è sottoposto ad esami di accertamento, che hanno evidenziato una lesione al tendine del retto femorale della coscia sinistra. A queste prime valutazioni farà seguito un’ulteriore verifica specialistica". E purtroppo l’infortunio si è rivelato decisamente grave tanto da convincere il ventiquattrenne portoghese a sottoporsi ad intervento chirurgico.

Una notizia che cade come una ‘mannaia’ sulla squadra di Mister Castori considerato anche che l’attaccante macedone Ilija Nestorovski sembra perseguitato dalla sfortuna. A novembre aveva subito la frattura del polso, in seguito dopo essere rientrato in gruppo si era fermato per un ematoma al polpaccio. Tornato ad allenarsi è finito di nuovo ko per lo stesso problema. Insomma, occorrerà attendere che guarisca bene prima di farlo tornare ad allenare. Le alternative quindi rimangono due: affiancare a Pablo Rodriguez il finlandese Jeremiah Streng apparso ancora un po’ acerbo per il durissimo campionato italiano, oppure puntare su Simone D’Uffizi che però è parso più abile subentrando nel corso della partita quando la sua vivacità manda in tilt le difese piuttosto che quando scende in campo dal primo minuto. E se alla fine fosse il difensore e capitano Eric Botteghin ad indossare gli abiti del ‘bomber di riserva’? Valerio Rosa