"Pelagallo, tanti punti da chiarire"

In una nota il consigliere comunale di Grottammare, Marco Sprecacè esprime il proprio disappunto per la gestione della comunicazione istituzionale da parte della presidente dell’Azienda Pubblica per i servizi alla persona (Asp) ‘Contessa Maddalena Pelagallo’, Maria Cristina Costanzo, in merito alla riorganizzazione della struttura. Il 27 gennaio scorso, il consigliere aveva inviato una lettera formale alla presidente, sollevando preoccupazioni sui cambiamenti organizzativi che coinvolgono sia i lavoratori sia gli ospiti della struttura. "Tuttavia, anziché ricevere una risposta diretta e istituzionale, ho appreso della replica solo attraverso la stampa locale. Ritenendo questo modo di comunicare uno sgarbo istituzionale e un segnale di scarsa trasparenza, il 3 febbraio ho inviato una Pec di chiarimenti urgenti, contestando l’assenza di un confronto diretto e un dialogo chiaro e rispettoso su questioni di tale rilevanza. Dopo questa nuova sollecitazione, l’11 febbraio è giunta una risposta ufficiale da parte della presidente – scrive Sprecacè – La tutela dei diritti dei lavoratori e il benessere degli ospiti devono essere al centro di ogni decisione riguardante la struttura e auspico che in futuro la comunicazione tra le parti possa avvenire in maniera più trasparente e tempestiva, nell’interesse comune".

La questione fa riferimento all’intervento di Sprecacè che nella prima lettera chiedeva chiarimenti su una serie di segnalazioni che il consigliere aveva ricevuto da familiari degli assistiti e da alcuni dipendenti. In primo luogo l’aumento delle rette applicato dal primo gennaio, per esempio la camera doppia è passata da 45 euro al giorno a 49,50. Vi erano poi la diminuzione delle ore di assistenza, la diminuzione del personale, la sospensione delle uscite con il pulmino. La presidente Costanzo ha ribattuto punto su punto precisando di non aver mai ricevuto segnalazioni da parte dei familiari degli assistiti. La presidente ha poi evidenziato la regolarità della gara d’appalto con l’assegnazione dei servizi alla CM Service. Ha poi fatto precisazioni sulla gestione dei pasti; sulle uscite nel territorio che sono in fase di riorganizzazione; sul costo delle rette spiegando che gli aumenti sono legati alla disposizione della Regione che stabilisce i rimborsi spettanti alle famiglie; sulla gestione del personale ha detto che tutto è stato riassunto dalla CM Service ed ha infine spiegato la qualità dei servizi offerti.

Marcello Iezzi