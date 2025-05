Un video promozionale con protagonista l’attrice e showgirl Patrizia Pellegrino per promuovere i negozi del centro storico di Ascoli. E’ questo il progetto voluto dall’associazione dei commercianti Wap e che prenderà vita martedì 3 giugno. L’evento è stato presentato al ‘Caffè del Corso’ dalla presidente Sara Brunone, dal tesoriere Massimo Di Ferdinando, dal segretario Maurizio Detto e dalle consigliere Patrizia Leanza e Cinzia Marini. "Il video della durata di circa 40 secondi – ha dichiarato la presidente Brunone – vedrà l’amica Patrizia Pellegrino, che ringrazio per la disponibilità, girare per il cardo e il decumano del centro storico, via del Trivio, Corso Mazzini e Piazza del Popolo, per promuovere le attività commerciali. Un viaggio nell’esperienza di shopping e nella tradizione di Ascoli, guidando gli spettatori attraverso il cuore della città, passeggiando davanti ai negozi. D’altronde ogni angolo del centro storico racconta una storia che si intreccia con le tradizioni artigianali locali. I negozi storici che sono da sempre un riferimento per la qualità e l’eccellenza offrono non solo prodotti unici, ma anche un’esperienza che va oltre l’cquisto: una vera e propria immersione nella cultura, nell’artigianato e nella tradizione. Il video verrà poi pubblicato sui canali social accompagnato da alcuni post e storie attraverso i quali verrà invitato il pubblico a visitare i negozi della città. Lanceremo insomma, una ‘campagna virale’ sui social con lo slogan #ShoppingAdAscoli. Sarà anche un modo per lanciare poi la stagione dei saldi".

Valerio Rosa