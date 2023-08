Pennello contro le mareggiate Aguzzi: "Risolveremo il problema"

Il ripristino del pennello sulla sponda sud della foce del torrente Tesino è divenuta un’esigenza improrogabile. Si tratta di riattivare un’opera per frenare l’accumulo di ingenti quantità di detriti e sassi che creano seri disagi e danni anche economici alle attività presenti in quel tratto. Esisteva già una scogliera a pennello che arrivava alle scogliere frangiflutti, che è stata parzialmente salpata aprendo la strada ad enormi quantità di materiali inerti. Da una ventina di anni a questa parte, gli operatori turistici e balneari di quel tratto si trovano a dover gestire una spiaggia impraticabile con riporti di spiaggia costanti pagata anche a caro prezzo pur di lavorare. Del caso si starebbero già occupando gli Uffici tecnici del Comune, ma si sono mossi anche i politici. "Mi trovavo a Grottammare per altre questioni e sono stato invitato a fare un sopralluogo alla foce del Tesino - ha affermato l’assessore regionale Stefano Aguzzi – Io non sono un tecnico, ma ho capito l’esigenza degli operatori turistici e balneari. Ho preso l’impegno di ritornare sul posto a fine stagione con i miei tecnici per vedere come poter risolvere il problema. Ho ricevuto segnalazioni da più presone, preoccupate per le loro attività e di recente anche l’ex sindaco di San Benedetto, Pasqualino Piunti, mi ha caldeggiato la questione. Facciamo terminare la stagione balneare e poi manterrò il mio impegno, tornando sul posto con chi conosce bene la materia". Chi, invece, conosce il luogo, è convinto che il pennello permetterebbe alle mareggiate di portare a riva la sabbia, com’era anni prima. Va aggiunto, tra l’altro, che la struttura più a ridosso della foce del Tesino è proprio la "Grottammare Dog Beach" che il Comune fatica a tenere in uno stato decoroso, per la mole di sassi che ogni stagione ricopre tutta l’area e che per renderla fruibile necessita di ingenti riporti di sabbia.

Marcello Iezzi