Pennello Tesino, ci sono spiragli. Sopralluogo dei tecnici regionali

Il discorso del ripristino delle condizioni sulla sponda sud del torrente Tesino, richiesto dal Comune di Grottammare e bocciato dai tecnici della Regione Marche, potrebbe non essere definitivamente chiuso. Anzi, secondo indiscrezioni, negli uffici competenti della protezione della costa si starebbe ragionando su come poter intervenire per proteggere la zona a sud del Tesino, dove le correnti trasportano centinaia di tonnellate di sassi ogni anno che il Comune non sa più come gestire e che rischiano di scavalcare anche il pennello a sud del Club Seven. Un problema molto serio che gli amministratori hanno cercato di risolvere nella zona nord realizzando una balconata sul mare, anche se difficile da proteggere perfino con le scogliere emerse a largo.

A sud, invece, dove è stata necessariamente realizzata un’ampia zona di stoccaggio dei sassi, va trovata una soluzione. Il progetto del Comune, che prevedeva il ripristino del pennello perpendicolare alla spiaggia, direttamente alla foce e che si ricollegasse alla scogliera soffolta a largo, è stato bocciato dai tecnici, ma nulla è perduto. Nei giorni scorsi l’assessore Stefano Aguzzi, molto disponibile a rivedere la situazione, approfittando della presenza in zona dei tecnici regionali, il dirigente Piccini ed il tecnico Filomena, hanno tenuto un sopralluogo non ufficiale e dopo aver visionato lo stato dei luoghi e la necessità di porre un eventuale rimedio a quel tratto di costa, hanno deciso di studiare una eventuale soluzione per il collocamento dell’ingente quantità di sassi, che potrebbero essere riutilizzati anche altrove e vedere come evitare l’arrivo a terra di così tanto materiale, prendendo in considerazione, ovviamente, la difesa degli argini del torrente alla foce.

Marcello Iezzi