Pensare al futuro, ecco il festival degli Archivi storici

L’archivio storico comunale partecipa all’edizione 2025 di ‘Archivissima’ esteso in tutta Italia. Il tema del 2025 è ‘#Dalla parte del futuro: cercare di capire come si possa costruire un futuro possibile e (im)possibile partendo dalle fonti’ e ha già raccolto, oltre all’adesione dell’archivio di San Benedetto, quelle di centinaia di archivi da tutta Italia, superando il record delle circa 450 adesioni della scorsa edizione.

Gli archivi storici, come quello del comune sambenedettese, conservano il passato per i cittadini di oggi e per quelli di domani: in quest’ottica ‘Archivissima’ vedrà gli studenti di due classi del liceo scientifico ‘Rosetti’ al fianco dell’archivio storico, impegnati in una ricostruzione dell’immagine etnografica di San Benedetto, attingendo dalle fonti scritte.

L’evento di presentazione domani alle 18.30, a Palazzo Piacentini.