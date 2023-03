’Pensati libera’ sulle finestre del Lorenz

In occasione della Giornata internazionale della donna che si è celebrata ieri, non sono mancate iniziative in città. Tra queste c’è quella del ‘Lorenz Cafè’ in piazza del Popolo che, prendendo spunto dalla frase che l’influencer Chiara Ferragni ha fatto scrivere sulla mantella che indossava la prima sera all’Ariston durante la sua conduzione del Festival di Sanremo, ha attaccato dei cartelli fuori dalle finestre con scritto, appunto, ‘Pensati libera’, ma anche uno con scritto ‘Viva le donne’. Il messaggio di Chiara Ferragni, subito dopo il festival della canzone italiana, è diventato viralissimo sui social e copiatissimo anche in altre occasione, come ad esempio, ma in questo caso in modo goliardico, durante il Carnevale di Ascoli.