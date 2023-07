Pensieri di Terra, di Vita, d'Amore", Domenico Cornacchia presenta il suo nuovo libro"

Domenico Cornacchia, giovane poeta ascolano, torna dai suoi lettori con un nuovo libro intitolato ’Pensieri di terra, di vita, d’amore’. Una raccolta di poesie che racchiude i pensieri che vanno a fare breccia sulla memoria e abbracciano la vita e i sensi che sono liberi di vagare. È un gioco ricco di suoni: dalla terra al cielo, dove gli elementi della natura sono declinati in tutte le loro forme. Un’immagine che colpisce particolarmente nel libro è la presenza costante degli occhi: il sostantivo ricorre ben 24 volte. Occhi che non si limitano soltanto a guardare, ma diventano sguardo che scruta, osserva, lusinga e si compenetra nelle cose per farle brillare di luce propria. La copertina colpisce subito perché troneggia in primo piano l’occhio malinconico e profondo di un cavallo, quasi un invito metaforico a cavalcare la sensibilità di ’Pensieri’, a briglia sciolta.