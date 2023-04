Pensiero verde, studenti fermani e spagnoli insieme

E’ stata presentata ieri al teatro dell’Iride, la conclusione del progetto didattico ‘Pensiero Verde’ che ha visto coinvolto l’Istituto scolastico di Petritoli (unico istituto d’Italia) e due istituti scolastici della Spagna. Il progetto ha preso il via all’inizio dell’anno scolastico che volge al termine ed ha avuto diverse finalità tutte radicate nella volontà di interiorizzare le regole ecologiche da cui nascono comportamenti virtuosi, propensione a stili di vita sani, lo sviluppo di comportamenti rispettosi della diversità e stimolo all’attitudine del recupero e riciclo. Il progetto, finanziato dal ‘Programma Erasmus +’ si è svolto sia attraverso confronti tra docenti organizzati in Italia e in Spagna, sia attraverso attività laboratoriali in remoto tra gli studenti, che hanno avuto come filo conduttore il teatrino Kamishibai attraverso cui i ragazzi hanno narrato le storie veicolando il ‘pensiero verde’. Tra i relatori al teatro: la dirigente dell’Isc di Petritoli Livia Tammaro, l’assessore al Comune di Petritoli Marco Vesprini, la referente del progetto Lorella Gaspari, Zulima Memba e Fabrizio Paoluzzi dell’associazione Dulzura Teatro. "Il pensiero ecologico alla base dell’ecologia e sviluppo sostenibile – commenta Tammaro – è un tema perfettamente in linea con la nostra progettualità d’istituto. Questo è uno dei primi motivi per cui abbiamo sposato la convenzione". Paola Pieragostini