Pensione per il dottor . Giorgio Monterubbiano. L’omaggio di Appignano

Sabato 2 marzo la comunità di Appignano del Tronto organizza un appuntamento conviviale per salutare il dottor Giorgio Monterubbiano, festeggiare con lui l’ambito traguardo della pensione. Il dottore di base va in pensione dopo anni vissuti a disposizione dei cittadini e dei loro bisogni. Ed è stata proprio il paese dove ha esercitato la sua professione per molti anni a organizzare un evento per dirgli grazie per il lavoro svolto con passione e professionalità per tutti questi anni. "Buona pensione al dottor Giorgio Monterubbiano – ha detto il sindaco Sara Moreschini –, Monterubbiano ha operato nella nostra comunità con professionalità e dedizione per moltissimi anni diventando a tutti gli effetti, un appignanese doc. L’amministrazione comunale organizzerá, nella mattinata di sabato 2 marzo, un evento conviviale in suo onore, per salutarlo e ringraziarlo insieme a tutti i cittadini che invitiamo a partecipare numerosi".