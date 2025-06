Pensione ’ritardata’, info sull’incentivo

Accesso all’incentivo al posticipo del pensionamento e circolare dell’Inps per aderire: "La circolare pubblicata ieri– dichiara il presidente dell’Inps Gabriele Fava – rende immediatamente operativo il cosiddetto bonus Giorgetti. La permanenza dei lavoratori più anziani nel mercato del lavoro non deve più essere vista come un ostacolo all’ingresso dei giovani. Le statistiche di Eurostat dimostrano infatti che in molti Paesi con un elevato tasso di occupazione tra i lavoratori anziani, anche i giovani tendono ad avere percentuali di occupazione più alte. È necessario, dunque, un cambio di mentalità, che favorisca l’incontro tra generazioni diverse, un obiettivo che può essere raggiunto anche attraverso misure di flessibilità".

Per ulteriori informazioni, si invita a visitare il sito ufficiale Inps.