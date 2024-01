Penuria di medici in ospedale

Carenza di personale e prestazioni ospedaliere, Cittadinanzattiva torna alla carica chiedendo un atto di responsabilità da parte delle autorità regionali e sanitarie per riavviare un percorso virtuoso nella riviera, oggi in sofferenza. A tal proposito l’associazione si è riunita in assemblea il 30 dicembre, e nell’occasione sono state analizzate le criticità del ‘Madonna del Soccorso’ e del ‘Mazzoni’. "La sfida in campo – fanno sapere i referenti del gruppo – rimane sempre quella di riconsegnare vigore funzionale alle due realtà ospedaliere e territoriali attraverso modelli organizzativi innovativi che facciano migliorare i modelli assistenziali". Nell’assemblea quindi si è sottolineato che "occorre verificare l’origine dei problemi che oggi attanagliano i bilanci della Ast 5. Problemi generati negli anni e che non possono essere bypassati usando fischi contro la direzione generale. La scure delle dimissioni in massa dei medici del Pronto soccorso avvenuta in questi ultimi 5 anni non ha precedenti nella storia di San Benedetto e ciò merita un approfondimento rispetto alle prospettive di oggi. Nel 2018 – continuano i membri di Cittadinanzattiva – c’erano 18 medici oltre al primario, mentre oggi abbiamo 8 medici di cui 2 esentati dal turno notturno più il primario. Ora però, oltre all’ultimo dimissionario, un altro medico ci lascerà ad anno nuovo. Per cui i turnisti attivi 24 ore al giorno scenderanno da 6 a 5". Questioni che, si precisa, non sono state generate dall’attuale direzione, ma che si sono sviluppate negli anni passati: "La direzione agisca a tutela del paziente attraverso meccanismi che garantiscano i livelli assistenziali senza alcuna esclusione strategica da adottare. La politica pertanto favorisca i processi di riorganizzazione nel rispetto dei pazienti e dei dipendenti impegnati nell’assistenza diretta e indiretta".