Peppe Paci:: "Un grande traguardo"

A poche settimane dal voto, il consigliere comunale folignanese Peppe Paci, che alle Regionali era sceso in campo nella lista di ‘Noi Moderati’, ha voluto esprimere la propria gratitudine a tutti gli elettori che lo hanno sostenuto nella recente competizione. Un risultato definito da lui stesso "eccezionale", che rappresenta il coronamento di un percorso politico iniziato diversi anni fa e consolidato nelle elezioni comunali dello scorso anno. "Questo traguardo – ha spiegato Paci – è il frutto di un grande lavoro di squadra iniziato tempo fa, che mi ha accompagnato nelle comunali e oggi mi ha permesso di ottenere un ottimo risultato, sia personale sia per il partito Noi Moderati". Paci ha voluto ringraziare il partito e in particolare il coordinatore regionale Tablino Campanelli e l’onorevole Maurizio Lupi, che hanno fortemente sostenuto la sua candidatura. "Credo di aver ripagato la fiducia che hanno riposto in me – ha aggiunto –. Sono orgoglioso e soddisfatto di essere stato il candidato più votato nella provincia di Ascoli, il secondo nelle Marche e, soprattutto, il più votato nel centrodestra folignanese". Un risultato che, secondo Paci, premia l’intenso lavoro dell’opposizione consiliare svolto nel Comune di Folignano. "Il mio impegno per Folignano continuerà con ancora maggiore determinazione – ha assicurato – a tutela e nell’interesse di tutti i cittadini. I risultati ottenuti ci confermano che la strada intrapresa è quella giusta". Paci ha inoltre raccontato di un incontro avvenuto a Roma con i vertici di Noi Moderati, che hanno espresso grande soddisfazione per il risultato raggiunto: "Il partito ha riconosciuto il lavoro svolto e mi ha dedicato parole di sincera stima".

m.p.