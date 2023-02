Peppe Volponi: "Con Spaghetti voglio di nuovo vincere"

Le belle giornate di sole hanno già favorito le prime uscite delle maschere singole o coppie che animeranno le giornate del Carnevale di Ascoli. Il Carlino, come al solito pubblicherà fino a sabato prossimo il tagliando per votare quella che i lettori giudicheranno la più bella, la meglio riuscita, la più coinvolgente, ma anche quella più attinente allo spirito della kermesse ascolana. In palio per la 34ª edizione del referendum ‘L’Asene che Vola’ ci sarà la prestigiosa statuetta in argento realizzata dalla ‘Silver Gold Art di via delle Zeppelle raffigurante la storica mascherata di Zè Migliori e Francesco Mazzocchi. "Voglio tornare a vincere l’Asene che Vola e quest’anno mi gioco un personaggio inedito per il Carnevale di Ascoli". A parlare è l’infaticabile Peppe Volponi già pure protagonista della Quintana con il suo eretico ‘Meco del Sacco’ e vincitore dell’Asene che Vola nel 1999 in coppia con Nicola Conese nella mascherata dal titolo ‘Lu Tritume’. Peppe per l’occasione indosserà i panni di un personaggio storico della città di Ascoli, che insieme a ‘Pampalì’ la maschera tipica del Carnevale storico ascolano, ha scritto pagine straordinarie di vita cittadina: il mitico ‘Spaghetti’. "Sono mesi che studio la figura di questo incredibile sarto ascolano – ha ammesso Peppe Volponi – vissuto a cavallo tra il 1860 e il 1940. Ho pagine e pagine di appunti e ricordi su questo personaggio e vedrete che la mia mascherata piacerà tantissimo anche a chi non lo ha mai sentito nominare. Nessuno mai ha avuto l’ardire di riproporre un personaggio come ‘Spaghetti’. Ho deciso che era giunta l’ora. Cesare Bellini, più conosciuto come ‘Spaghetti’ era nato in Rua delle Stelle nella zona ‘RRete a li mierghie’. Faceva il sarto ed era molto bravo tanto che partì per Milano in cerca di fortuna. E fortuna fece. Aprì un atelier di alta moda e diventò uno dei più apprezzati dai nobili lombardi. A rovinarlo, come spesso accade – ha proseguito Peppe Volponi – fu la moglie che gli dilapidò tutto il patrimonio e Cesare fu costretto a tornare da ‘mendicante’ tra le Cento Torri. Viveva di espedienti ma i suoi racconti degli anni milanesi erano sempre ricchi di fascino. Il soprannome glielo affibbiarono perché mangiava solo spaghetti. Era l’unico cibo che riusciva a procurarsi. Li cuoceva dentro un vecchio barattolo di conserva dove infilava ossa di prosciutto, qualche cotica di maiale, una patata e quell’acqua condita la riutilizzava più volte per cucinare la sua pasta. Scrivetelo pure; Peppe Volponi sarà ‘Spaghetti’ e vuole tornare a vincere l’Asene che Vola".

Valerio Rosa