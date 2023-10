Per Dino e Dora 60 anni di matrimonio. Tantissimi auguri

Felicitazioni a Dino Spina e Dora Marinelli, che oggi festeggiano un giorno speciale. E’ infatto il loro 60esimo anno di matrimonio. Tanti auguri da parte di tutta la famiglia e dagli amici per una ricorrenza così importante e per tutti questi anni di amore passati insieme, uniti. Rallegramenti per la ricorrenza anche dalla redazione ascolana de Il Resto del Carlino.