Per Fontana esordio con un pari al Gubbio:: "Bell’atteggiamento"

Esordio positivo alla guida del Gubbio per il nuovo tecnico Gaetano Fontana che in casa della Spal è riuscito a portare via un punto (1-1) dopo aver risposto al momentaneo vantaggio degli estensi. L’allenatore si è detto subito soddisfatto delle prime sensazioni avute. "In pochissimo tempo i ragazzi sono stati bravi a fare quelle cose che avevamo provato – ha commentato –. Ho visto una squadra che è partita contratta, ma poi col passare dei minuti siamo cresciuti tanto e abbiamo creato delle occasioni. Ci sono state delle bellissime cose che chiaramente vanno migliorate. L’aspetto più importante è che abbiamo fatto gol in un momento dove eravamo in inferiorità numerica. I ragazzi non si erano neanche accorti che Fossati era uscito per un problema fisico. Questo la dice lunga sulla concentrazione che deve essere totale, dentro la partita, fino alla fine. A prescindere da quello che accade. In campo ho visto un bell’atteggiamento da parte dei ragazzi che hanno dimostrato di voler uscire quanto prima da questa situazione".