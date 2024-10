"Per fortuna niente mosca"

L’Oleificio di Domenico Fratoni a Brecciarolo è al lavoro giù da un paio di settimane e sono già tanti i coltivatori che hanno raccolto le loro olive.

Domenico, come sta andando?

"Una campagna olearia che si annuncia straordinaria per il Piceno, come non se ne registrava da anni. Tante, ma tante olive sulle piante e soprattutto perfettamente sane, capaci di garantire una straordinaria qualità".

Come sarà la qualità dell’olio?

"È una campagna fortunata per il nostro territorio. Le temperature vicino ai 40 gradi di giugno e che si sono mantenute elevate per tutta l’estate hanno impedito la formazione della mosca che è il nemico numero uno in oliveto. Le ultime piogge, poi, hanno dato vigore alle olive che si presentano davvero bene. Gli oli prodotti in questi giorni sono molto fruttati, ricchi di polifenoli, idonei per piatti gourmet".

Campagna olearia partita in anticipo?

"Forse si è anche anticipato troppo la raccolta, e questo se da un lato ha esaltato la qualità, dall’altro ha pregiudicato un po’ la resa che, per chi trasforma, rappresenta pur sempre un obiettivo importante. Mi hanno raccontato ad esempio che in un oliveto con varietà Carboncella e Rosciola, gli abbacchiatori facevano fatica a staccare le olive dai rami. Sono convinto, però, che andando avanti la resa aumenterà significativamente, addolcendo al tempo stesso un po’ l’olio, così da renderlo idoneo anche a quei consumatori, penso alla signora Maria, che cercano un olio per cucinare non troppo amaro o piccante".

Qual è il vostro olio di punta?

"L’Olio Grezzo non filtrato. La distinzione tra Olio Grezzo e Olio Filtrato avviene nell’ultima fase produttiva. La caratteristica dell’Olio Grezzo è la genuinità. Quest’olio, dal tipico colore verde intenso, preserva infatti in sospensione piccoli frammenti di olive, ricchi di vitamine, polifenoli e idrossitirosolo, sostanze dalle incredibili proprietà antiossidanti. Il sapore dolce e il profumo intenso permettono a quest’olio di adattarsi perfettamente a qualsiasi pietanza, dalla carne al pesce".

v. r.