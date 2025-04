Per i coltivatori i vasi non sono imballaggi

In vasi di plastica impiegati per il florovivaismo non possono essere considerati imballaggi. La Cia Coltivatori Italiani delle province di Ascoli Fermo e Macerata evidenzia che i vasi sono mezzi di produzione indispensabili per la crescita delle piante e non di strumenti destinati al solo trasporto o commercializzazione. Il florovivaismo ha nel distretto di Grottammare la prima realtà produttiva in Italia e la Cia ha deciso di inviare una lettera al Ministero dell’Ambiente per ribadire la propria posizione in merito alla classificazione dei vasi in plastica per fiori e piante, alla luce delle novità introdotte dal nuovo Regolamento europeo sugli imballaggi e della recente delibera del CONAI. "È nostra intenzione – ha detto il presidente CIA Ascoli-Fermo-Macerata, Matteo Carboni – portare all’attenzione delle istituzioni le istanze dei florovivaisti del Piceno e quindi esprimo il mio apprezzamento per l’apertura di un tavolo di confronto tra le associazioni e i consorzi, promosso dal Ministero". La Cia ha chiesto anche un regime semplificato di etichettatura per i produttori florovivaistici e arrivare a una posizione condivisa entro il termine del 30 giugno, data di scadenza del periodo transitorio stabilito dal CONAI.