Per il nuovo Primavera servono circa 3 milioni

Sono tante, anzi innumerevoli, le iniziative che il settore lavori pubblici sta seguendo, con il neo assessore Sanguigni che da qui ai prossimi mesi dovrà districarsi fra Ballarin, lungomare, asfalti, scuole e manutenzioni di ogni genere. Un capitolo importante, anche se finora ben poco trattato, è quello che riguarda la riqualificazione del centro ‘Primavera’, struttura risalente agli anni ’80 e che da decenni necessita di interventi. Dopo tanto tempo sembrerebbe che l’amministrazione abbia deciso di prendere il toro per le corna a mettere mano alla struttura di via Piemonte. Cosa c’è da fare? Le linee di intervento sono due. In primis il comune deve commissionare uno studio sulla vulnerabilità sismica dell’edificio, peraltro richiesto dalla regione Marche: il documento detterà gli indirizzi per disegnare il primo pacchetto di opere.

In secondo luogo, al civico 124 di Viale De Gasperi c’è l’intenzione di portare il centro nella contemporaneità, attraverso interventi strutturali, agli infissi, agli impianti di climatizzazione. Inoltre dovrebbero essere acquistate nuove attrezzature. Insomma, non proprio una questione da poco: questi lavori assorbiranno le energie di tecnici e amministratori per i prossimi due anni e potrebbero costare, a spanne, dai 2 ai 3 milioni di euro. Si ricorderà, peraltro, che il centro ‘Primavera’ era stato al centro dell’intenso confronto andato in scena in maggioranza nei mesi scorsi, e precisamente quello per decidere la destinazione delle risorse presenti nell’avanzo di bilancio. In quelle settimane Sanguigni, che all’epoca era assessore alle politiche sociali, chiese all’area risorse di prevedere stanziamenti per tante voci di spesa: fra queste, 500mila euro per il bando affitti, 200mila per i buoni spesa e, appunto, 400mila euro per un intervento al centro ‘Primavera’. La somma però non venne accantonata e si preferì destinare tali risorse in altre voci. Il motivo? Non era certo cosa si dovesse fare esattamente alla struttura per la terza età: per determinarlo sarebbero stati necessari ulteriori approfondimenti. Il tempo stringeva, le somme dovevano avere una precisa destinazione, e non se ne fece nulla. Ora però, con le richieste di Palazzo Raffaello, la questione è tornata in cima alla lista di priorità. Attualmente, comunque, l’attenzione del vertice comunale è assorbita dal ‘Ballarin’ e dai costi per realizzare il parco, che potrebbero lievitare notevolmente. I tecnici, a tal proposito, stanno calcolando quanto.

Giuseppe Di Marco