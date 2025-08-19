"Per il Ponterotto serve un intervento serio"

È destinata a durare, la diatriba sulla sicurezza al Ponterotto: tema che è stato lungamente discusso nel quartiere e che la politica ha fatto proprio a più riprese. La vicenda di questa zona, nella quale trovano riparo numerosi senzatetto, ha destato l’interesse di tutti: è di pochi giorni fa l’intervento di Sergio Pezzuoli, ex presidente del comitato locale e, in precedenza, membro del consiglio comunale nel gruppo del Pd. Pezzuoli, nato e cresciuto al Ponterotto, ha esortato le parti a non cavalcare facili slogan e a trovare soluzioni concrete. La risposta della Lega non si è fatta attendere.

"Io ho portato la questione alla ribalta – tuona Lorenzo Marinangeli – facendola conoscere a tutti, sia in consiglio comunale tramite interpellanza, sia ai cittadini tramite la stampa. A seguito del mio interessamento l’amministrazione ha cambiato l’illuminazione, anche se non sarà questo a risolvere la situazione. Inoltre a breve arriveranno nuove telecamere: anche questo farà da deterrente. Io seguo la situazione quasi ogni sera, e pochi giorni fa ho notato l’arrivo di altre persone ubriache".

Il consigliere di minoranza mette a fuoco il problema: "Non punto il dito contro la Caritas – prosegue – che peraltro ha impiegato personale di sicurezza. Il problema è all’esterno, in piazza della Libertà: lì queste persone dormono sulle panchine e accendono il fuoco. Devono capire che queste cose non si possono fare, a prescindere dalla provenienza della persona. Non ci si può appropriare di uno spazio pubblico, che in questo caso è diventato un dormitorio, un accampamento. La situazione non si è risolta anche per un certo atteggiamento che vorrebbe lasciar stare chi si comporta così. Invece bisogna vivere civilmente, e chi non lo fa va rimosso per esigenze di ordine pubblico".

Prosegue Marinangeli: "Qui ci vuole un intervento serio: il 5 settembre ci sarà una commissione aperta al pubblico, dove tutti i consiglieri potranno parlare assieme agli stessi residenti. Mi chiedo cosa abbia da proporre Pezzuoli, nel concreto. Cosa vorrebbe fare per risolvere la situazione? E mi dica, visto che è nato e cresciuto al Ponterotto, se quel quartiere è uguale a dieci anni fa. Tutto il resto è polemica fine a sé stessa".

Peraltro l’amministrazione sta pensando di utilizzare lo strumento del ‘daspo urbano’. Poche settimane fa, quindi, è stato avviato il periodo di sperimentazione per l’introduzione dei taser nell’equipaggiamento della Municipale: un’altra tessera nel mosaico di una svolta securitaria.

Giuseppe Di Marco