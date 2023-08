"Per il vino bio danni elevati"

Federica Pantaloni, titolare dell’omonima azienda, racconta come si convive tra siccità e nubifragi

"La nostra azienda vitivinicola in questi giorni è alle prese con la vendemmia e di certo la produzione è diminuita. La siccità e le alluvioni hanno agevolato lo sviluppo della peronospora e tante viti sono state attaccate da questa ‘muffa’ che ha danneggiato interi filari. Poi è arrivata la grandine che ha fatto altri danni. Per chi produce vino biologico il danno è stato elevatissimo perché ad ogni pioggia occorreva fare nuovi trattamenti. Il Bio, infatti, prevede trattamenti più leggeri e con gli acquazzoni il prodotto viene praticamente ‘lavato’ per cui occorre tornare tra i filari con i trattori e rifare tutto da capo. Non sempre poi si è riusciti ad entrare nei terreni scoscesi perché il fango rendeva poco stabile lo spostamento dei trattori. Insomma, è stata un’annata complicata".

L’agricoltura biologica – spiega ancora – è un metodo agricolo volto a produrre alimenti con sostanze e processi naturali, in modo responsabile, per conservare la biodiversità, gli equilibri ecologici regionali, migliorare la fertilità del suolo e mantenere la qualità delle acque e favorire il benessere degli animali. Secondo dati pubblicati dalla Coldiretti, ad oggi sono circa 8.000 ettari di superfici vitate colpite dalla peronospora, con una perdita stimata di produzione che oscilla dal 50 al 70% ed è in crescita. Assieme a mia sorella Francesca abbiamo comunque tenuto duro per assicurare comunque grande qualità ai nostri vini 2023. So che è stata presentata anche una interrogazione dai consiglieri comunali di FdI per chiedere al sindaco Marco Fioravanti di farsi promotore in tutte le sedi istituzionali, affinché venga riconosciuto lo stato di calamità naturale e vengano presi tutti gli opportuni provvedimenti di sostegno agli agricoltori colpiti soprattutto nel settore biologico".