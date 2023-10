Per la centrale di stoccaggio udienza a gennaio

Sono passati oltre dieci anni, dalla presentazione del progetto relativo alla realizzazione di una centrale per lo stoccaggio di gas a San Benedetto. Un’altra epoca, ma la posta è ancora in gioco e le parti non sono mutate. Da un lato la Gas Plus, che non ha rinunciato all’iniziativa e che anzi si trova in relativo vantaggio rispetto ai contrari, e dall’altro, appunto, i contrari: enti e associazioni del territorio rivierasco, che stanno per conoscere l’esito del ricorso intentato dal Movimento Cinque Stelle al Tar Lazio. L’udienza è stata fissata al 10 gennaio, e molto verrà deciso in questa sede, che è già stata teatro di numerose scaramucce sul tema. La questione è riemersa nell’incontro organizzato dai 5s all’Auditorium ‘Tebaldini’, al quale hanno preso parte, fra gli altri, l’ex consigliere regionale Peppe Giorgini e il deputato Giorgio Fede.

Proprio quest’ultimo ha fatto capire quanto, della partita iniziale, sia ancora in ballo: "La battaglia non è conclusa – ha detto l’onorevole - ma è rimasta in sospeso anche grazie all’ultimo ricorso rimasto in piedi, il nostro, che verrà discusso a inizio anno. In quella data l’esito potrà essere favorevole o negativo: in quest’ultimo caso la procedura di Via ripartirebbe e potrebbe essere concessa. Sarebbe una totale sventura: questo Paese ha bisogno di andare in una direzione diversa dal fossile, ha bisogno di adottare ben altre scelte energetiche: il governo centrale, però, sembra essere animato da tutt’altro scopo. A San Benedetto, poi, non potrebbe essere realizzato un impianto idoneo, visto il grado di urbanizzazione del nostro territorio. La maggiore leva dell’economia rivierasca è il turismo, e con una centrale la nostra zona perderebbe di valore". Il deputato ha sottolineato come sia fondamentale, a questo punto, un’unità d’intenti nel perseguire lo scopo. Nessuna obiezione da parte del comune, che ha da poco depositato un ricorso in Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar Lazio, con cui vengono annullati gli atti che negano la proroga alla Valutazione d’Impatto Ambientale (Via) relativa al progetto. A parte l’amministrazione sambenedettese, però, non ci sono stati altri appoggi istituzionali: "Ognuno deve fare la sua parte – ha concluso Fede - e nessun ente deve ritenersi escluso: parlo anche della regione Marche e della provincia di Ascoli, perché non tutto può essere lasciato nelle mani di un gruppo politico, del comune e delle associazioni". La storia sembra essere arrivata ad un punto di svolta. "Molti non sanno che un atto, una volta autorizzato, rappresenta un titolo effettivo – conclude Fede – L’esito del 10 gennaio, in tal senso, sarà dirimente". Si teme, tra l’altro, che possa venire meno il presupposto del ricorso, ovvero le firme dei cittadini che lo avevano promosso anni fa. Alcuni nomi, infatti, mancherebbero all’appello.

Giuseppe Di Marco