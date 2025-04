Per la prima volta nelle Marche il campionato regionale open di Ocean racing

Prevede la partecipazione di numerose società sportive provenienti dal Lazio, Puglia, Marche ed altre regioni, oltre alla società sportiva delle Fiamme Gialle (GDF), la Gara Regionale "Open" di Ocean Racing Surfski, che si svolgerà per la prima volta nelle Marche, con l’organizzazione della Lega Navale Italiana di San Benedetto del Tronto, domenica 4 maggio con partenza presso il Centro Sportivo della Lni (ore 8 Lungomare Sud Concessione 45bis), nell’ambito del calendario di gare nazionali emesso dalla Federazione Italiana Canoa Kayak. La presidente Doriana Marini si è detta ""orgogliosa di poter ospitare questa competizione che si svolge per la prima volta sul Mare Adriatico e permettere agli atleti della Costa Adriatica di poter gareggiare nel proprio mare"". In collegamento video il presidente della Fick, Luciano Buonfiglio ha ribadito la vicinanza ""sarà la prima volta e sarà compito della Federazione starvi a fianco, affinché possa diventare una manifestazione nazionale, con tutti i suoi vantaggi"". Il dirigente Lni, responsabile per la disciplina canoa kayak, Achille Ambrosini, si è soffermato sulla squadra agonistica di piccoli atleti guidata da Mirko Fazzini che sta ottenendo ottimi risultati, mentre Fazzini, istruttore Federale Fick, si è soffermato sulle tecniche e sul percorso, che prevede la partenza dalla Lni verso il porto o verso il Tronto, secondo la corrente: ""l’"Ocean Racing è una disciplina nuova, affascinante, che richiede una conoscenza tecnica"", ha detto. L’assessore allo sport e a turismo Cinzia Campanelli ha ringraziato per aver portato l’evento per la prima volta a San Benedetto, così come l’assessore regionale Andrea Assenti. Ricco, inoltre, il calendario delle attività in programma nel 2025: nei prossimi mesi vedrà l’organizzazione anche di open day nautici, velici e di pesca sportiva (18 e 25 maggio e 2 giugno), Adriatic Cup coastal rowing (15 giugno), Memorial Sgattoni (22 giugno), le regate veliche La Bolina e Latini (27 luglio, 10, 24 e 31 agosto), in canoa al chiaro di luna (6 luglio).

