Per la terza volta i ladri alla pizzeria Big Portati via 700 euro tra fondo cassa e mance

I ladri sono tornati per la terza volta nella Pizzeria Big, lungo il centralissimo corso Mazzini di Grottammare. Un danno di circa 700 euro tra fondo cassa, mance dei dipendenti, scheda madre del sistema di video sorveglianza interna e impianto di diffusione musicale. L’impresa criminosa è stata scoperta intorno alle otto del mattino e subito sono stati avvertiti i carabinieri della locale stazione che adesso si occupano delle indagini. I malviventi si sono introdotti attraverso l’ingresso sul retro, dove c’è una piazzetta e dove non ci sono telecamere di sorveglianza comunale. Sarà molto difficile risalire agli autori del furto, senza l’ausilio delle immagini, ma il modo in cui si sono mossi, è ipotizzabile che conoscessero il locale. Sono entrati dal retro, sono andati dritti al sistema di sorveglianza interna, smontando la scheda madre dell’impianto e dopo aver razzolato tutto il denaro contante se la sono filata senza lasciare tracce.