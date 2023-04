Per l’Asur un salasso da 800mila euro

L’avvocato Mion è stato l’unico a scegliere la via della causa civile, rinunciando al processo penale. Ma anche sul questo fronte è un autentico salasso quello che pende in capo all’Asur Marche chiamata dalla Corte d’Assise di Macerata a corrispondere provvisionali ai parenti delle vittime per oltre 800 mila euro, fra risarcimenti e spese legali a seguito della condanna all’ergastolo di Leopoldo Wick, riconosciuto colpevole di 7 degli 8 casi di omicidio contestati e di uno dei 4 casi di tentato omicidio; Wick è stato assolto per un caso di omicidio e per i restanti 3 di tentato omicidio. La Corte ha demandato al tribunale civile il calcolo complessivo del risarcimento sui danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dai familiari delle vittime, ritenendo necessari "importanti supplementi istruttori, al fine di accertare i parametri di un effettivo danno emergente o lucro cessante, quantomeno di tipo patrimoniale, nonché i vari aspetti empirici del danno non patrimoniale, in special modo biologici ed esistenziali". Wick non è assolutamente in grado di partecipare al pagamento dei risarcimenti per cui l’Asur, di fatto, è "costretta" ad anticipare tutta la somma (anche quindi il 50% a carico di Wick) per evitare le istanze di pignoramento che i legali delle parti civili hanno titolo di fare anche solo nei confronti di uno dei soggetti chiamati a risarcire. E’ chiaro che in questo caso l’unico soggetto solvibile è l’Asur Marche.

p. erc.