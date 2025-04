Per l’Atletico Ascoli storico esordio al Del Duca

La notizia era già nell’aria, ma ieri è arrivata l’ufficialità. Domenica per la prima volta nella sua recentissima storia sportiva l’Atletico Ascoli disputerà la sua gara casalinga allo stadio ‘Cino e Lillo Del Duca’. Non solo, la compagine bianconera disputerà al Del Duca tutte e tre le ultime gare del campionato di Serie D. Lo ha comunicato con grande soddisfazione la società del patron Graziano Giordani attraverso una nota. "La SSDRL Calcio Atletico Ascoli - è stato scritto nella nota diffusa ieri pomeriggio - ha il piacere di comunicare che le residue gare interne del Campionato di Serie D Girone F, saranno disputate presso lo stadio comunale ‘Cino e Lillo del Duca’. Un motivo di orgoglio ed un grandissimo onore poter giocare in uno stadio che rappresenta la storia calcistica della nostra amata città e dell’intera nazione. Con l’occasione si ringraziano pubblicamente l’Ascoli Calcio 1898 FC ed il comune di Ascoli Piceno per la disponibilità mostrata. Si indicano di seguito le gare residue da disputare tra le mura amiche: Atletico Ascoli – Chieti FC 1922 domenica 6 aprile alle ore 15; Atletico Ascoli – Città di Teramo 1913 domenica 17 aprile ore 15 e Atletico Ascoli – Sora Calcio 1907 domenica 4 maggio sempre alle ore 15". Un gran bel riconoscimento, insomma, per il grande lavoro che sta svolgendo la seconda squadra della città di Ascoli e che segue anche l’opportunità che fu concessa al Monticelli Calcio quando fu promosso in Serie D. D’altronde Mister Simone Seccardini nelle ultime settimane in particolare, si era spesso lamentato delle dimensioni ridotte del campo ‘Don Mauro Bartolini’ di Monticelli che secondo lui agevolano le formazioni ospiti che badano solo a difendersi. Ora al Del Duca sarà un’altra cosa e di sicuro se ne avvantaggeranno anche le tifoserie ospiti che avranno finalmente un settore confortevole e spazioso, a loro interamente dedicato. E chissà che anche gli ascolani non ne approfittino per andare a vedere come gioca bene questo Atletico Ascoli. Valerio Rosa