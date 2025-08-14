Per Lolò un quadro alle Caldaie

A un anno esatto dalla sua scomparsa avvenuta l’8 agosto 2024, il giorno dopo aver compiuto 95 anni, la figura di Rodolfo Bruni, più conosciuto come ‘Lolò’, è stata ricordata proprio nella Piazzetta delle Caldaie, in Largo Cantalamessa, sede della nota attività commerciale. Tutto è nato all’indomani della dipartita dello storico titolare della merceria più conosciuta e affollata della città. L’artista ascolano Valerio Carluccio, noto per i suoi dipinti cittadini tra cui quelli per Rozzi e Mazzone, ma anche per il quadro di Jannick Sinner regalato al suo allenatore ascolano Simone Vagnozzi, profondo conoscitore del quartiere, lanciò l’idea di realizzare un murales in onore dello storico commerciante da donare ai familiari. All’inizio si era pensato ad una tela con il volto di Lolò, e alla fine ne è nato un quadro. L’amministrazione comunale, come gesto di rispetto e gratitudine, per un personaggio entrato di diritto tra quelli storici della città, ha così autorizzato l’affissione del dipinto raffigurante il ‘mitico’ Lolò proprio a lato del suo celebre negozio. Il l sindaco Marco Fioravanti, accompagnato dall’assessore Francesca Pantaloni e dal consigliere comunale Giorgio Passerini, ha così inaugurato l’esposizione dell’immagine di Rodolfo Bruni affiancato dai figli Franco ed Enzo che oggi continuano a gestire la merceria alle Caldaie, ricordando ai presenti accorsi all’evento, quello che Lolò ha rappresentato per il quartiere e per la città intera. La Bottega di Lolò è infatti tuttora un punto di riferimento per chi ha bisogno di un articolo che non trova da nessun’altra parte. ‘Lolò è stato e rimarrà sempre una pietra miliare della nostra città – ha commentato il primo cittadino – Commerciante lungimirante, grande tifoso bianconero, personaggio tra i più amati di Ascoli. Uomo straordinario, di altri tempi, che ci manca tantissimo".

Valerio Rosa