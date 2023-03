Per ’Nessuna è perfetta’ giovedì all’Ospitale è in programma ’Girl’

Per la rassegna ’Nessuna e perfetta’ di Blow Up, giovedì alle 21.15, presso l’Ospitale paese alto di Grottammare, sarà proiettata l’opera prima di Lukas Dhont, ’Girl’ un racconto di formazione ispirato alla storia della ballerina transessuale, Nora Monsecour. Nella finzione Nora diventa Lara che ha quindici anni e un sogno, diventare una ballerina professionista. Ci prova ogni giorno, alla sbarra, in sala, davanti allo specchio, nascondendo al mondo il suo segreto. Lara vuole danzare come una ragazza, ma è nata ragazzo e deve fare i conti con un corpo che non ama, trasfigurandolo attraverso la danza e trasformandolo con gli ormoni. Seguita da un padre amorevole e un’équipe di medici che l’accompagnano psicologicamente nel passaggio di genere, insegue sulle punte il giorno dell’emancipazione da un corpo che non le corrisponde. Girl è un film sulla sofferenza del corpo e sul percorso di un’anima per diventare se stessa.