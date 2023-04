Per poter vedere cambiare il nostro mondo bisogna essere il cambiamento che vogliamo

L’Agenda 2030 nasce per garantire un futuro migliore al nostro pianeta. Gli obiettivi che ingloba per lo sviluppo sostenibile sono 17 e sono interconnessi: ciò che realizziamo per uno di essi, avrà un impatto sugli altri. In particolare ricordiamo quelli che promuovono l’energia pulita e accessibile, il consumo e la produzione responsabile e soprattutto la lotta contro il cambiamento climatico. Negli ultimi decenni abbiamo visto che il clima del nostro pianeta sta cambiando e gli effetti sulla Terra e sugli organismi viventi sono sempre più gravi. Inoltre si manifestano eventi estremi: scioglimento dei ghiacci polari, innalzamento del livello dei mari, riscaldamento globale, animali e piante in difficoltà e migrazioni climatiche. Come poter affrontare questi problemi? Spesso ci si aspetta che "qualcuno" intervenga, mentre quel "qualcuno" penserà che un’altra persona lo faccia al posto suo; quindi ciascuno di noi può fare la differenza! Per ridurre le emissioni di CO2, ad esempio, noi ragazzi dovremmo evitare di usare le auto e andare in bici o a piedi o utilizzare mezzi pubblici. Inoltre potremmo migliorare la raccolta differenziata anche a scuola, non sprecare l’acqua, sensibilizzare gli adulti sul tema, consapevoli che non esistono bacchette magiche. Per ottenere un futuro sostenibile c’è bisogno di collaborazione: ognuno di noi, ponendo attenzione nella vita quotidiana, può essere parte della soluzione.