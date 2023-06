Perazzoli: "Dato il meglio per Confesercenti"

"Mi sono adoperato per trovare fondi e apportare ricchezza a Confesercenti e Cat e non certo per depauperare i conti". Così si è difeso ieri Paolo Perazzoli che ha reso dichiarazioni nel processo che lo vede imputato insieme ad altre cinque persone nell’ambito della vicenda del fallimento del Centro assistenza tecnica Confesercenti Services con sede in via Manara a San Benedetto dichiarato dal tribunale di Ascoli il 24 maggio 2013. Con Perazzoli sono sotto processo, a vario titolo, Ilenia Illuminati, Giacomo Sciarra, Giuseppe Ricci, Nino Capriotti e Bruno Tommaso Traini. Sono tutti accusati in concorso fra loro di bancarotta fraudolenta patrimoniale avendo – secondo la magistratura – distratto dal patrimonio della società Cat prima del fallimento somme di denaro per un importo complessivo di 549 mila euro. Soldi che sarebbero stati erogati nel corso degli anni al socio unico Confesercenti della provincia di Ascoli e Fermo quali finanziamenti infruttiferi, non ponendo in essere alcuna azione finalizzata al rientro delle somme erogate. Per la Procura l’importo finanziato veniva iscritto nella contabilità Cat quale credito nei confronti del socio Confesercenti e, nel mentre, la società fallita sin nel 2003 (fatta eccezione per il 2004) conseguiva ingenti perdite (tra l’altro mai ripianate dal socio unico) che determinavano dal 2007 un patrimonio netto negativo. L’appunto che muove la magistratura è che l’amministratore unico e i vari presidenti del cda avrebbero continuato ad erogare ulteriori finanziamenti infruttiferi in favore del socio unico non richiedendo in alcun modo la restituzione; dall’altra parte Confesercenti "esercitava il diretto potere di controllo e coordinamento sulla controllata Cat decidendo con piena coscienza e volontà l’erogazione a suo favore dei finanziamenti infruttiferi disposti negli anni dall’organo amministrativo".

Sollecitato anche dalle domande del suo difensore, avvocato Nazario Agostini, Paolo Perazzoli, indagato quale direttore della Confesercenti provinciale dal 18 marzo 2004 al gennaio 2010, ha parlato per circa un’ora davanti ai giudici Panichi, Proietti e Miccoli respingendo con fermezza le accuse mosse nei suoi confronti dalla Procura di Ascoli. "Nella mia vita – ha detto – ho sempre fatto il politico o il sindacalista, agendo sempre per il meglio. Non mi sono occupato della gestione di Cat, né dei finanziamenti, ma mi sono adoperato per trovare nuovi tesserati, apportando quindi ricchezza sia a Cat che a Confesercenti e sono estraneo agli addebiti che mi vengono contestati" ha detto Perazzoli.

Peppe Ercoli