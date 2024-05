Perazzoli e Bruni: "Terza corsia dell’A14, occasione perduta"

La terza corsia dell’A14 fino a Porto d’Ascoli e l’arretramento della ferrovia, di cui oggi tanto si parla, erano stati temi al centro del dibattito negli anni 2007-2008 e il nulla di fatto costò anche la spaccatura del Pd a livello provinciale con la vittoria di Piero Celani nelle consultazioni del 2009. Con Paolo Perazzoli ex sindaco di San Benedetto e Remo Bruni ex sindaco di Ripatransone, membri dell’allora Pd, abbiamo ripercorso quei tempi. "Fu un’occasione persa e i vantaggi sarebbero stati indubbi alla luce di quanto sta accadendo in questi anni – afferma Perazzoli – Autostrade aveva proposto la terza corsia in sede, fino a Pedaso poi da qui a Porto d’Ascoli con un arretramento. Tutto si bloccò perché la maggioranza del consiglio provinciale e i comuni di Fermo e Porto San Giorgio si opposero. Inizialmente anche Porto Sant’Elpidio era contrario, ma ci ripensò e ottenne lo svincolo autostradale con la terza corsia. Fu anche il motivo della frattura all’interno della coalizione di sinistra ascolana dove c’erano consiglieri che avrebbero voluto sposare quel progetto e altri che si opponevano. Alle votazioni del 2009 – ricorda ancora Perazzoli – Massimo Rossi si candidò con una lista di sinistra e Mandozzi con una lista di centro sinistra. Al ballottaggio andarono Mandozzi e Celani con la vittoria di quest’ultimo. Perdemmo una bella occasione". L’ex sindaco di Ripatransone fatica e rivangare quel periodo. "Io ero con Perazzoli e Agostini e oltre alla terza corsia fino a Porto d’Ascoli, con arretramento nel tratto delle gallerie, eravamo d’accordo anche all’arretramento della ferrovia. L’idea era di far diventare le due carreggiate dell’attuale Autostrada una tangenziale. A Porto Sant’Elpidio vi fu un incontro per discutere la proposta di Autostrade, ma alla fine non passarono né la terza corsia in sede e né quella dell’arretramento. Avevamo in mente di predisporre un progetto di massima da portare in Regione, che a sua volta l’avrebbe dovuto proporre all’Anas. Io parlavo anche di ferrovia poiché a quell’epoca si lavorava per l’alta velocità sulla costa tirrenica e nulla su quella adriatica, tanto che rimanemmo esclusi dai finanziamenti. Forse – conclude Bruni – era troppo presto, i tempi non erano maturi e nessuno prese di petto la questione. Oggi sarebbe stata fatta un’altra scelta, ma ormai e acqua passata e se ne occuperà l’Ue". Gli errori fatti da una politica poco lungimirante si pagano oggi in termini economici, turistici e di vite umane.

Marcello Iezzi