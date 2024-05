’Percorsi di Primavera in Centro’, dalla gastronomia all’artigianato

Oggi secondo appuntamento di ’Percorsi di Primavera in Centro’. L’iniziativa prevede abbinamenti tra gastronomia con menù tematici, curiosità e artigianato con i mercatini ed eventi di intrattenimento, in piena armonia con il più ampio programma dei Percorsi al vecchio incasato. "L’intento – dichiara la consigliera delegata alle attività produttive, Cristina Baldoni – è ‘scaldare i motori’ per la stagione estiva, in un periodo, quello primaverile, che merita di essere vissuto anche da chi è del posto e di zone vicine. Auspichiamo la partecipazione delle attività di ristorazione, per menù a tema da proporre nei giorni della manifestazione". Prevista la partecipazione della Confcommercio per un mercatino (10-20) e, nel pomeriggio, intrattenimento a cura degli sbandieratori della contrada Pila di Fermo, alle ore 17.30, nei luoghi interessati dalla manifestazione, Piazza Fazzini e Lungomare Colombo.