Perde il carico di terra Inondata la strada provinciale Cuprense

Perde il carico di terra ed inonda la strada provinciale Cuprense nel tornante all’altezza del bivio per l’Oasi di Santa Maria ai Monti. E’ accaduto nella mattina di ieri, intorno alle ore 9, quando il conducente del mezzo che trasportava terra da cantiere, diretto verso Ripatransone, si è accorto che il portellone posteriore si era aperto improvvisamente e che gran parte del carico era finito sulla carreggiata. Sul posto, insieme alle forze dell’ordine per regolare la viabilità, anche il personale della Picenambiente. Una volta recuperato il materiale la carreggiata è stata pulita per opera della ditta convenzionata con il Comune per il ripristino delle strade dopo un incidente. Nel giro di due giorni la provinciale Cuprense ha subito due interruzioni della viabilità a causa di imprevisti, come il crollo di una quercia nella notte tra domenica e lunedì e ieri per il camion che ha perso il carico.