Perde il controllo della Mini Cooper e si schianta contro un muro

Schianto all’alba di ieri in via Sgambati, la strada che costeggia la ferrovia sul versante est. Intorno alle ore 7, il conducente di una Mini Cooper ha perso il controllo della vettura che è finita contro il muro che delimita la strada dalla massicciata ferroviaria, a sud del campo Europa, dove c’è il sottopasso ferroviario, attraverso il quale si accede al viale dello Sport. L’auto è andata distrutta nella parte anteriore. Sul luogo del sinistro gli agenti della polizia stradale, che si sono occupati dei rilievi, hanno trovato un solo occupante L. F. di 27 anni, che poi è stato soccorso dall’equipaggio della Potes 118 che l’ha trasportato al Pronto soccoso per accertamenti, al termine dei quali il giovane è stato dimesso. Insieme alla polizia e ai soccorritori del 118, sono intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la vettura, che in seguito è stata rimossa da un carro attrezzi. Nessun disagio per la viabilità.