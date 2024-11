Perde il controllo della vettura e va fuoristrada

Ha rischiato grosso una donna quarantenne di Massignano che alla guida della sua Lancia Delta ha perso il controllo del mezzo lungo la provinciale Valmenocchia, tra Massignano e Montefiore dell’Aso, finendo sopra al terrapieno al margine della carreggiata. I carabinieri della stazione di Cupra Marittima, intervenuti sul posto per i rilievi del sinistro, hanno rilevato che la donna era stato d’ebrezza per cui hanno proceduto al ritiro della patente ed attivato le formalità di rito previste dal codice della strada. La cosa più importante, a ogni modo, è che i militari dell’arma hanno evitato che la giovane donna potesse farsi male cadendo nella scarpata. Alcuni automobilisti di passaggio, infatti, avevano cercato di aiutarla, invitandola a scendere e a lasciare la vettura sul posto, mentre lei cercava in qualche modo di riportare l’auto sulla carreggiata rischiando di capovolgersi e rimanere contusa.