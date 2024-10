Perde il controllo dell’auto. Anziano portato al Mazzoni

Attimi di apprensione per uno schianto avvenuto ieri a due passi dal centro storico. Un anziano di 87 anni è rimasto vittima nella mattinata di un incidente stradale avvenuto ad Ascoli all’incrocio semaforico fra viale Federici e viale Vellei. L’anziano era alla guida di un mini suv Suzuki e procedeva in direzione di Porta Cappuccina.

Improvvisamente ha perso il controllo della vettura che è salita sul marciapiede davanti alla chiesa del Sacro Cuore finendo la sua corsa contro alcune fioriere. Immediatamente sono giunti sul posto gli agenti della polizia locale, che ha sede proprio nelle vicinanze della zona dello schianto.

Hanno chiesto innanzitutto l’intervento di un’ambulanza del 118 per soccorrere l’anziano che nell’impatto ha battuto violentemente la testa contro il parabrezza, sfondandolo. Sul luogo dell’incidente sono stati attivati anche i vigili del fuoco. L’87enne è stato preso in cura dai sanitari e ricoverato al pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni dove è stato sottoposto a tutti gli accertamenti necessari per avere un quadro completo delle sue condizioni fisiche, vista la violenza dell’impatto che ha seriamente danneggiato la parte anteriore del mini Suv e anche l’età avanzata dell’anziano automobilista.

Il traffico ha subito qualche rallentamento, comunque gestito senza particolari difficoltà dagli agenti della Polizia Locale.