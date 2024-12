Perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada

Due incidenti stradali, con altrettanti feriti, hanno caratterizzato le prime ore del mattino di ieri lungo la fascia costiera e nell’immediato entroterra, quando il territorio era già interessata da condizioni meteo avverse e quindi da disagi sulle strade. Una donna di 56 anni, E. N. le sue iniziali, originaria del luogo, è stata urtata da un veicolo mentre attraversava la carreggiata lungo il viale dello Sport, sul passaggio pedonale. Scattata la richiesta di soccorso, la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un equipaggio della potes i cui sanitari hanno stabilizzato la paziente a bordo dell’ambulanza e l’hanno poi trasportata al pronto soccorso in codice giallo. I rilievi di legge sono stati eseguiti da una pattuglia della polizia locale che si è occupata anche della viabilità. Poco prima, invece, un altro incidente è accaduto lungo la strada provinciale che da Acquaviva Picena conduce a San Savino.

Un uomo, A.B. di 43 anni della zona, ha perso il controllo dell’auto sull’asfalto reso viscido dalla pioggia, finendo fuori strada e ribaltandosi nella sottostante scarpata. Anche per lui il trasporto all’ospedale in codice giallo. Per gli accertamenti sono intervenuti i carabinieri della locale stazione. I vigili del fuoco di San Benedetto hanno messo in sicurezza la vettura.

m. i.