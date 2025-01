Perde il controllo dell’auto e si ribalta: donna ferita

Una donna di 61 anni, A. S. di San Benedetto, è stata la protagonista di uno spettacolare incidente accaduto intorno alle 10,15 di ieri in via della Resistenza, la strada che da Acquaviva Picena scende a San Benedetto. Per causa in corso d’accertamento l’automobilista, in discesa, ha perso il controllo della sua Lancia Ypsilon a circa trecento metri della località Ponterotto, subito dopo l’uscita di una leggera semicurva. L’auto è sbandata finendo contro la scarpata sinistra, ha urtato un palo dell’illuminazione pubblica, ha sfiorato un grosso albero poi si è ribaltata, rotolando più volte sulla carreggiata.

I soccorsi sono stati rapidi. I vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto hanno messo in sicurezza il veicolo e poi hanno estratto la conducente affidandola subito dopo all’equipaggio della Potes-118 che l’ha trasportata al pronto soccorso in codice rosso. Per i rilievi di legge è intervenuta la pattuglia della polizia locale composta dagli agenti Albertini-Giorgetti che hanno chiuso la viabilità, dirottandola su via Col dei Pioppi, per consentire i rilievi tecnici e la rimozione della carcassa della vettura, in sicurezza. Il tratto stradale interessato dall’incidente è stato riaperto a mezzogiorno.