Perde il controllo dell’auto e si ribalta

La strada provinciale Bore Ragnola che collega Monteprandone alla Statale Adriatica è stata nuovamente teatro di un fuori strada con ribaltamento del veicolo. E’ accaduto nel pomeriggio di ieri nel solito punto all’altezza dell’ex Way Not. La conducente, una ragazza di 25 anni, della Fiat 500, residente a Monteprandone, mentre saliva dalla Nazionale verso casa, ha perso il controllo della vettura che è salita sul terrapieno e poi si è capovolta. La giovane donna è rimasta fortunatamente illesa. Per i rilievi di legge e per regolare la viabilità, che ha subito rallentamenti, è intervenuta una pattuglia della polizia locale di Monteprandone. Nello stesso punto lunedì un’altra donna, 40enne di Monteprandone, sempre in salita, ha urtato il terrapieno e si è ribaltata su di un fianco. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di San Benedetto per estrarla dall’abitacolo. Incidenti autonomi che tanno accadendo principalmente in quel tratto.