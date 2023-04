Perde il controllo e si ribalta con l’auto: ferita una ragazza

Ha perso improvvissamente il controllo della sua Wolkswagen e dopo una paurosa sbandata la vettura si è ribaltata. L’incidente è accaduto nel pomeriggio di ieri lungo la provinciale Cuprense per Ripatransone, all’altezza del quartiere Petrella.

La giovane donna, E. P. di 21 anni, che si stava recando a lavoro a San Benedetto, è rimasta bloccata nell’abitacolo dell’auto e sono dovuti accorrere i vigili

del fuoco del distaccamento di San Benedetto che l’hanno tirata fuori ed affidata al personale della Potes -118 di Offida. La paziente è stata stabilizzata a bordo dell’ambulanza e poi trasportata al Pronto soccorso di San Benedetto, con un codice di media gravità. I sanitari hanno poi sottoposto la ragazza ad accertamenti diagnostici per valutare il quadro clinico. Sul posto, per i rilievi di legge, è intervenuta la pattuglia dei carabinieri di Grottammare. Il mezzo incidentato, messo in sicurezza dai vigili del fuoco, è stato successivamente rimosso con il carro attrezzi.